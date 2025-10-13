Capturan a hombre acusado de participar en al menos 25 crímenes

Al detenido se le incautó un arma de fuego que portaba ilegalmente.
Gerson Marroquín, de 29 años, alias "Porky", fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 13 de octubre, en Nueva Concepción, Escuintla.
Marroquín, es considerado un peligroso sicario, quien portaba ilegalmente una pistola al momento de su aprehensión.
Crímenes
Asimismo, las autoridades mencionaron que tiene dos órdenes de captura por conspiración para cometer delito de asesinato y asociación ilícita.
Además, el detenido es investigado por haber podido participar en al menos 25 escenarios criminales, donde fueron asesinadas varias personas, indicó la PNC.