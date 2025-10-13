Versión Impresa
Capturan a hombre acusado de participar en al menos 25 crímenes

  • Por Geber Osorio
13 de octubre de 2025, 16:51
El detenido tiene dos órdenes de captura. (Foto ilustrativa: istock)

Al detenido se le incautó un arma de fuego que portaba ilegalmente.

Gerson Marroquín, de 29 años, alias "Porky", fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 13 de octubre, en Nueva Concepción, Escuintla.

Marroquín, es considerado un peligroso sicario, quien portaba ilegalmente una pistola al momento de su aprehensión.

El capturado fue identificado como Gerson Marroquín, alias "Porky". (Foto: PNC)
Crímenes

Asimismo, las autoridades mencionaron que tiene dos órdenes de captura por conspiración para cometer delito de asesinato y asociación ilícita.

Además, el detenido es investigado por haber podido participar en al menos 25 escenarios criminales, donde fueron asesinadas varias personas, indicó la PNC.

Una pistola que portaba de manera ilegal se le incautó. (Foto: PNC)
