Capturan a "Capibara" junto a un adolescente con un arma robada

El arma que llevaban pertenecía a una empresa de seguridad.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un presunto marero y a un menor de edad, cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta portando un arma de fuego ilegal.

El operativo se llevó a cabo en la aldea El Rosario, Piedra Parada, en el municipio de San José Pinula, donde los agentes localizaron una pistola calibre 9 mm con una tolva, la cual era portada de manera ilegal por los sujetos.

(Foto: PNC)

Autoridades identificaron a los detenidos como Allan "N", de 19 años, alias "Capibara", y remitido un adolescente de 17, apodado "Muñeco".

(Foto: PNC)

La PNC informó que los dos son presuntos miembros activos de la estructura criminal Mara 18 y que la pistola que portaban fue robada el 21 de mayo de este año, en el interior de una empresa de seguridad privada ubicada en la zona 4 de Santa Catarina Pinula.

También se les decomisó dos teléfonos celulares que serán analizados para fortalecer la investigación.

*Con información de Dirlyn González