Capturan a dos cazadores ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya

- Dos hombres fueron detenidos en flagrancia por ingresar sin autorización y practicar la caza ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén. David M. y Alfaro R. fueron capturados en flagrancia por haber ingresado sin autorización a la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya. Esto sucedió en San Miguel La Palotada, San Andrés, Petén, cuando los ahora detenidos pretendían cazar animales silvestres, según indicó el Ministerio Público (MP). Durante la diligencia se les incautó un arma de fuego, 57 cartuchos, una mira telescópica, dos machetes, una mochila que contenía aproximadamente 40 libras de carne de pecarí tajacu, más conocido como "coche de monte". Arma de fuego, cartuchos y mira telescópica es parte de lo incautado por las autoridades. (Foto: MP) Además, los detenidos, en otra mochila cargaban ocho aves silvestres destazadas (de nombre común cojolita), así como un vehículo de dos ruedas. Los detenidos fueron puestos a disposición de juez competente para resolver su situación jurídica, agregaron las autoridades.