Localizan en Escuintla 867 paquetes con droga valorada en Q88 millones

La PNC desarticuló una presunta estructura criminal dedicada al narcotráfico en dos allanamientos realizados en Iztapa y Puerto San José, Escuintla.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante un allanamiento realizado en el municipio de Iztapa, en el departamento de Escuintla, se localizaron varios paquetes con droga.

Dicha diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Bahía del Sol, en Buena Vista, donde fueron capturados Luis Rivera, de 41 años, y Allende Del Mar Zarceño Castillo, de 56.

Estos hombres se encontraron en dicho lugar donde fueron localizados 867 paquetes con cocaína, teniendo un avalúo aproximado de Q88 millones 244 mil 127, según señalaron las autoridades.

Además, se les incautó una escopeta, un celular, 3 radios portátiles digitales, 3 navegadores GPS, 6 objetos flotantes anclados que sirven como señalización y guía en el agua para embarcaciones, 3 lanchas rápidas y un picop.

Se estableció que Allende Zarceño estuvo detenido en Estado Unidos, en 2006, por conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia, conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente hacia el país norteamericano.

Otro allanamiento

En la colonia 14 de febrero, ubicada en Puerto San José, Escuintla, fue detenido Walter Ramírez, de 36 años, a quien se le incautó una pistola, 2 cargadores, una escopeta, un radio transmisor, 2 GPS, 2 celulares y Q175 mil 400, que se investiga su procedencia, dijo la PNC.

También, se consignaron tres camiones, uno de ellos sin placa de circulación, una camioneta, un picop, 2 vehículos de dos ruedas y 2 lanchas, indicios que servirán para continuar con la investigación.

Las autoridades presumen que, los detenidos son integrantes de una estructura criminal que se dedica al resguardo, almacenamiento, traslado y distribución de cocaína, extremo que está bajo investigación.

Los allanamientos fueron realizados por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), apoyados por la SGAIA, el Ejército de Guatemala y en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).