El accidente de la autopista Palín-Escuintla en el que sobrevivieron dos jóvenes

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Socorristas utilizaron equipo hidráulico para liberar a uno de los ocupantes del camión accidentado.

Dos jóvenes sobrevivieron a un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 47 de la ruta de Palín hacia Escuintla, donde un camión se vio involucrado en un percance vial.

Durante la emergencia, uno de los ocupantes quedó prensado entre los hierros retorcidos de la cabina, por lo que los socorristas utilizaron equipo hidráulico para liberarlo.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron durante varios minutos para rescatar a la víctima, quien presentaba múltiples heridas, aunque se encontraba estable al momento de ser trasladado al hospital local. Su acompañante también fue llevado al centro asistencial para recibir atención médica.

Ambos jóvenes fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: CVB)

Según informó Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, los heridos fueron identificados como Luis Enrique Cojón Chicay, de 23 años, y Andrée Gilberto López, de 24.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron que ya se encuentran investigando las circunstancias en las que ocurrió el accidente para determinar las posibles causas del hecho.