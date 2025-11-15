Capturan a "Chepío" requerido en extradición por narcotráfico

-

Un presunto narcotraficante fue capturado por las autoridades. Es requerido por Estados Unidos en extradición.

Te interesa: Presentan nueva queja administrativa en contra de juez Fredy Orellana

Elmer Antonio Pancán Barrios, de 42 años, alias "Chepío" fue capturado la tarde de este sábado 15 de noviembre en Santa Cruz del Quiché, Quiché.

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP), "Chepío" tenía una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Es requerido por una Corte Judicial de Texas, donde se le sindica de delitos relacionados con el narcotráfico.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), Pancán lidera una organización dedicada al trasiego de droga en Los Amates, Izabal, en la frontera con Honduras.

"La estructura habría aprovechado el difícil acceso y la zona boscosa para operar sin la presencia efectiva de autoridades, facilitando el paso de cargamentos procedentes de Sudamérica con destino final a Estados Unidos", señaló la PNC.

Urgente



Capturado el extraditable 32



por narcotráfico



La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron en Santa Cruz del Quiché, Quiché, a Elmer Antonio Pancán Barrios, de 42 años, alias "Chepío" pic.twitter.com/yh3GCyQXfe — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 15, 2025

Mientras tanto, el MP detalló que enfrenta dos cargos: fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, sabiendo o teniendo razones para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

"De acuerdo con la investigación realizada por autoridades de cumplimiento de la ley, se identificó una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que, entre aproximadamente 2017 y 2024, se dedicó a importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y a trasladar las ganancias ilícitas desde Estados Unidos y México hacia Guatemala", detalló el MP.

2025: 319 días de trabajo fuerte y firme



ULTIMA HORA #Extradición ✈️



MP coordina captura del extraditable 31 del año 2025 ✅



El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil, la aprehensión con fines de extradición de Elmer Antonio Pancán Barrios, también… pic.twitter.com/eWxeG9cJSD — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 15, 2025

Con esta captura, suman 32 los extraditables detenidos, 19 son por narcotráfico y 13 por otros delitos.