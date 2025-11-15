Presentan nueva queja administrativa en contra de juez Fredy Orellana

-

El juez Fredy Orellana acumula una serie de denuncias y quejas, por algunas de sus resoluciones.

Una nueva queja administrativa sumó el juez Fredy Orellana, esta vez por una queja presentada por las diputadas electas por Semilla, Olga Villalta e Ivanna Luján.

La queja fue presentada ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial el pasado 14 de noviembre, por considerar que el juez actuó fuera de sus atribuciones y "poner en riesgo la estabilidad política y democrática del país".

Esto por la última resolución del juez Orellana en la que pidió al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular todo lo actuado por Semilla.

Diputadas electas por Semilla presentaron otra queja más contra el juez Fredy Orellana. (Foto: X)

Las quejas contra Orellana

Hasta el momento, Orellana suma cinco acciones, entre querellas, denuncias, antejuicios y quejas. Estos, solo relacionados con sus últimas actuaciones. Este es el listado:

El 27 de octubre: diputados electos por el Movimiento Semilla, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público "por emitir resoluciones que buscan instigar un rompimiento constitucional".

El 30 de octubre: el Colegio de Abogados interpuso una denuncia administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial por considerar "que las resoluciones de Orellana contravienen la Constitución".

El 3 de noviembre: el presidente Bernardo Arévalo presentó una queja administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial de la CSJ "por la comisión de faltas graves y gravísimas de conformidad con la ley de la carrera judicial".

El 4 de noviembre: el presidente Bernardo Arévalo confirmó que presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez "ante la notoria ilegalidad de sus resoluciones".

El 5 de noviembre: diputados electos por el Movimiento Semilla informaron sobre la presentación una querella y solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, abuso de autoridad con propósitos electorales, resoluciones violatorias a la Constitución y desobediencia al "instigar al rompimiento constitucional".

El 5 de noviembre: diputados electos por el Movimiento Semilla, también presentaron una queja administrativa en contra del juez.

Otras denuncias

Estas no son las únicas denuncias y querellas que el presidente Arévalo, diputados oficialistas y organizaciones han presentado en contra del juez.

De acuerdo con registros, desde 2023, después de finalizado el proceso electoral y que inició el caso "Corrupción Semilla", denunciaron las supuestas arbitrariedades que cometió el juez. Este es el listado:

El 15 de enero 2025: Semilla presentó querella en contra del juez Fredy Orellana y personal del juzgado 7.º por filtrar fotografías y no dar copia del expediente.

El 2 de diciembre de 2024: diputados de Semilla presentaron querella contra Orellana por limitar la defensa

El 21 julio 2023: autoridades indígenas presentaron querella contra Orellana por sus resoluciones relacionadas con las Elecciones Generales.

El 13 de julio 2023: Semilla presentó querella en contra de Orellana, denunciando intento de sabotear la toma de poder. Mirador electoral presentó querella en el mismo sentido.

Según la página web del Organismo Judicial, en 2023, se presentaron seis antejuicios en contra de Orellana, pero ninguno prosperó, todos fueron rechazados "In limine" por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Actualmente, existen tres antejuicios en contra de Orellana que están vigentes, pero que la CSJ aún no resuelve, uno de estos promovidos por la diputada Andrea Reyes.