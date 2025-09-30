Mujer policía neutraliza a hermanos armados tras persecución

-

Dos hermanos fueron inmovilizados y capturados por una agente de la Policía Nacional Civil este martes.

OTRAS NOTICIAS: Preguntas incómodas y reclamos para la fiscal general en el Congreso

Tras una persecución, una agente de la policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de dos hermanos en la zona 8 de la capital.

El incidente ocurrió en la 2a. calle y 8a. avenida, mientras se patrullaba el área y los agentes observaron a dos hombres en motocicleta que levantaban sospechas, según testimonios.

Tras observar que los sujetos portaban un arma de fuego, los policías iniciaron la persecución y según la descripción de las autoridades de la PNC, esta agente solicitó el apoyo, mientras los hermanos intentaron refugiarse dentro de un negocio.

Los testigos relataron que la agente les dio alcance y logró inmovilizar a uno de los sospechosos y retirarle una pistola marca CZ, con un cargador y diez municiones.

Hermanos capturados tras persecución en zona 8, huyeron al notar la presencia policial mientras portaban un arma de fuego



El incidente ocurrió en la 32 calle y 8ª avenida, zona 8, cuando los agentes observaron a dos individuos a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa. — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 30, 2025

Los sujetos capturados son Kevin Eduardo González Canté de 23 años y Cristian Estuardo González Canté de 21.

Según las autoridades policiales, aún está bajo investigación si estas personas pretendían realizar un ataque armado en el sector o si pertenecen a algún grupo delictivo.