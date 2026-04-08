Discusión vial: capturan a conductor por amenazar con un arma a otro automovilista

La Policía Nacional Ciivl (PNC) capturó a Junior "N", de 51 años, quien es señalado de haber amenazado con un arma de fuego a otro automovilista en pleno tránsito.

La aprehensión se llevó a cabo en el bulevar Cenma, en la zona 12 capitalina, por parte de agentes de la comisaría 14, según indicaron las autoridades.

Las autoridades detuvieron a Junior "N", quien se transportaba en un picop. (Foto: PNC)

Además, las autoridades le incautaron una pistola de calibre de 9mm con la que habría realizado dicha amenaza en lo que se presume por una discusión vial.

El detenido solo presentó la tenencia del arma y se transportaba en un picop, según informó la PNC.

Las autoridades le incautaron una pistola al capturado. (Foto: PNC)