Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Estudiantes ingresan a la USAC tras derribar portón con un picop (video)

  • Por Geber Osorio
07 de abril de 2026, 16:34
Universidades
Los estudiantes ingresaron a la USAC tras derribar los portones con un picop. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Los estudiantes ingresaron a la USAC tras derribar los portones con un picop. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Los disturbios se han mantenido la tarde de este martes 7 de abril.

EN CONTEXTO: Estudiantes resultan heridos tras disturbios en la USAC

Continúan los disturbios en la entrada del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la cual había sido tomada por encapuchados.

Estudiantes ingresaron a la casa de estudios, luego de utilizar un picop para abrir los portones y también han incendiado llantas en forma de protesta.

De momento se reportan solo daños materiales en la entrada de la universidad.

TE PUEDE INTERESAR: Video: Encapuchados que tomaron la USAC lanzan "morteros" a estudiantes

Los estudiantes han ingresado a la casa de estudios superiores y han generado caos dentro de las instalaciones.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar