Estudiantes ingresan a la USAC tras derribar portón con un picop (video)

Los disturbios se han mantenido la tarde de este martes 7 de abril.
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Continúan los disturbios en la entrada del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la cual había sido tomada por encapuchados.
Estudiantes ingresaron a la casa de estudios, luego de utilizar un picop para abrir los portones y también han incendiado llantas en forma de protesta.
De momento se reportan solo daños materiales en la entrada de la universidad.
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Los estudiantes han ingresado a la casa de estudios superiores y han generado caos dentro de las instalaciones.