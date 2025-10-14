Capturan a conductor que asesinó a piloto de bus en Suchitepéquez (video)

Lo que empezó con una discusión en el tránsito, terminó en asesinato.
EN CONTEXTO: ¡Pelea por la vía! Ataque armado deja un fallecido en Suchitepéquez (video)
En horas de la mañana de este martes 14 de octubre, se registró un ataque armado en la zona 1 de Suchitepéquez.
El conductor de un auto asesinó al piloto de un bus luego de una discusión en el tránsito.
El crimen ocurrió a un costado de la iglesia católica del lugar.
El piloto del bus se bajó de la unidad y al acercarse al conductor del auto, fue atacado a balazos, quedando muerto en el lugar.
¡Capturado!
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura del sujeto.
El detenido fue identificado como William "N", de 46 años, a quien se le incautó una pistola que portaba con su respectiva documentación.
Presuntamente el piloto del autobús y el detenido momentos antes discutían por temas de vía en el tránsito, lo que originó el incidente, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado donde tendrá que solventar su situación legal.