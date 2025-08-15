Capturan en Costa Rica a un alto funcionario de Datasys

-

Al guatemalteco se le acusa de haber cometido varios delitos en el caso conocido como TREP.

Recientemente, se conoció qué agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Oficina de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) en Costa Rica, detuvieron a un alto funcionario de la empresa Datasys.

El aprehendido es el guatemalteco Hugo Daniel Lemus Herrera, quien es un funcionario del departamento de Contabilidad, de la empresa antes mencionada.

Lemus Herrera fue detenido el 5 de agosto en Sabana Oeste, por una orden de captura de un tribunal guatemalteco, la cual fue girada en junio recién pasado y habría generado una alerta internacional.

De acuerdo con el OIJ, el trabajador de Datasys es sindicado de ser sospechoso de varios delitos. Entre ellos, malversación de fondos, fraude contra hacienda pública y legitimación de capitales.

Esto por hechos que supuestamente ocurrieron en 2020,

Caso Trep

Por este mismo caso, fue detenido Julio Antonio Chocoj, contador de Datasys Guatemala S.A. por la presunta comisión de delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.

Esta detención estaría relacionada con el caso de la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares conocido como TREP.

En su momento, Datasys afirmó que el contador capturado no era parte de esa empresa, sino trabajador de una firma externa que presta servicios de contabilidad.

* Con información de Semanario Universidad