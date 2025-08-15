Gobierno desmiente alerta de seguridad, Embajada mantiene alarma a sus ciudadanos

-

Vecinos de la zona 16 han compartido en grupos de WhatsApp alertas de seguridad por supuestas amenazas en el área.

Por medio de su sitio web, Embajada de los Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses.

En la misma se indica que recibieron información fidedigna sobre un aumento en la amenaza de violencia entre pandillas en las zonas comerciales de zona 16 de la capital.

"Desde ahora hasta este fin de semana (del 14 al 17 de agosto de 2025). Se recomienda al personal del gobierno estadounidense tener precaución en zona 16", se lee en la alerta.

Además, pidieron tener precaución en las áreas comerciales de la zona antes mencionada y que estén atentos a su entorno.

Desmienten alerta

Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación de Guatemala realizó una publicación en la que desmienten que exista la amenaza de hechos violentos.

"Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre la posibilidad que sucedan hechos violentos en áreas específicas, el Ministerio de Gobernación invita a la población a verificar siempre la fuente, antes de compartir y a no dejarse engañar", explicaron.

Aniversario por guerra entre pandillas

La PNC recordó que este 15 de agosto se cumplen 20 años del rompimiento del "Pacto del Sur", un acuerdo de no agresión entre la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18.

Según se detalla, fue la MS la que traicionó ese acuerdo, provocando nueve motines simultáneos en las prisiones del país, con un saldo de 36 integrantes del Barrio 18 asesinados.

En este sentido, las autoridades indicaron que se mantienen en apresto por cualquier situación que pudiera ocurrir en los días previos y posteriores a la fecha señalada.

"La PNC se mantiene en apresto a nivel nacional, por este aniversario. Pero, alguien la tomó solo para la zona 16", explicó la fuente policial.