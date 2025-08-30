Secuestro Villa Canales: Capturan a cuatro presuntos implicados

Los arrestos fueron en el departamento de Guatemala. El secuestro habría ocurrido en mayo del presente año, en Villa Canales.
ARTÍCULO RELACIONADO: Secuestro Villa Canales: pagaron Q5 millones por rescate, y víctima no fue liberada
El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a cuatro personas a quienes se les acusa de haber participado en un secuestro. Las detenciones se efectuaron durante operativos realizados en las zonas 5 y 13 de la ciudad de Guatemala.
Carlos Antonio "G", de 37 años, fue detenido en la 17 avenida y 30 calle de la zona 5 por tener una orden de captura por plagio o secuestro, emitida el pasado 27 de agosto por un juez del departamento de Guatemala.
Al momento de la aprehensión, esta persona se encontraba en la vía pública, portando una pistola calibre nueve milímetros, con tolva y 17 municiones con su respectiva licencia.
Los otros capturados
En la 13 avenida y 27 calle de la zona 13, fueron arrestados Juan Ubaldo "T", de 63 años, su hijo Julio Oswaldo "T", de 34, y la esposa de este último, Paola Isabel "D", de 35, los tres por plagio y secuestro.
A estas personas se les decomisó tres celulares, un automóvil con placas P-352CVL, un casco de motorista y una chaqueta negra de cuero.
El secuestro
Las acciones se realizaron en seguimiento a un caso de secuestro ocurrido el pasado 28 de mayo en la aldea El Jocotillo, del municipio de Villa Canales.
Por la liberación de la víctima, exigían aproximadamente Q5 millones, por lo que la familia solo pudo hacer un pago parcial, pero los criminales no liberaron a la víctima.
Según indicó la PNC, continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el caso y determinar si los detenidos están involucrados en otros hechos delictivos.