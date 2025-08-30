Secuestro Villa Canales: Capturan a cuatro presuntos implicados

-

Los arrestos fueron en el departamento de Guatemala. El secuestro habría ocurrido en mayo del presente año, en Villa Canales.

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a cuatro personas a quienes se les acusa de haber participado en un secuestro. Las detenciones se efectuaron durante operativos realizados en las zonas 5 y 13 de la ciudad de Guatemala.

Carlos Antonio "G", de 37 años, fue detenido en la 17 avenida y 30 calle de la zona 5 por tener una orden de captura por plagio o secuestro, emitida el pasado 27 de agosto por un juez del departamento de Guatemala.

Carlos Antonio G. fue arrestado en la zona 5 capitalina portando un arma de fuego. (Foto: MP)

Al momento de la aprehensión, esta persona se encontraba en la vía pública, portando una pistola calibre nueve milímetros, con tolva y 17 municiones con su respectiva licencia.

Arma de fuego con la que fue detenido uno de los presuntos secuestradores. (Foto: PNC)

Los otros capturados

En la 13 avenida y 27 calle de la zona 13, fueron arrestados Juan Ubaldo "T", de 63 años, su hijo Julio Oswaldo "T", de 34, y la esposa de este último, Paola Isabel "D", de 35, los tres por plagio y secuestro.

Tres personas fueron arrestadas en la zona 13, quienes podrían estar implicadas en el secuestro. (Foto: MP)

A estas personas se les decomisó tres celulares, un automóvil con placas P-352CVL, un casco de motorista y una chaqueta negra de cuero.

Un vehículo fue decomisado al momento de uno de los allanamientos. (Foto: PNC)

El secuestro

Las acciones se realizaron en seguimiento a un caso de secuestro ocurrido el pasado 28 de mayo en la aldea El Jocotillo, del municipio de Villa Canales.

Por la liberación de la víctima, exigían aproximadamente Q5 millones, por lo que la familia solo pudo hacer un pago parcial, pero los criminales no liberaron a la víctima.

Los presuntos secuestradores fueron trasladados al juzgado correspondiente. (Foto: PNC)

Según indicó la PNC, continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el caso y determinar si los detenidos están involucrados en otros hechos delictivos.