Capturan a guatemalteco tras llegar al país en vuelo de retornados

  • Por Geber Osorio
07 de septiembre de 2025, 19:15
El detenido había sido deportado a Guatemala desde Estados Unidos. (Foto ilustrativa: istock)

Las autoridades al identificar al deportado, procedieron a su detención.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó acerca de la captura de una persona que llegó al país deportado de Estados Unidos.

Se trata de Manuel "N", de 33 años, quien fue arrestado en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en la Fuerza Aérea Guatemalteca, de la zona 13 capitalina.

Al señalado le aparece una orden de aprehensión por el delito de Portación ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas, armas con número de registro alterados, armas con números borrados o no legalmente marcados por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

El deportado y capturado fue identificado como Manuel "N". (Foto: PNC)
Dicha orden de captura tiene fecha de 12 de febrero de 2020, la cual fue girada por un juzgado de Quetzaltenango.

Ahora, el capturado deberá resolver su situación ante la justicia guatemalteca. 

