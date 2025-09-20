Capturan a dos agentes de la PNC durante allanamientos

Versión Impresa
  • Por Geber Osorio
19 de septiembre de 2025, 18:18
Los agentes de la PNC tenían órdenes de aprehensión vigentes. (Foto ilustrativa: gettyimages)

Ambos son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos.

El Ministerio Público (MP) informó que dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos en allanamientos realizados en Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Los hombres fueron identificados como Pablo M. y Luis I., quienes tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos.

Los operativos se realizaron en Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu. (Foto: MP)
Además, durante los operativos se incautó un teléfono celular y otros indicios importantes para la investigación, según indicaron las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Pablo M. y Luis I. (Foto: MP)
Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y acompañamiento de otros agentes de la PNC.

Posteriormente, los capturados fueron trasladados a los juzgados correspondientes para resolver sus situaciones legales.

Se incautó un teléfono celular y otros indicios importantes. (Foto: MP)
