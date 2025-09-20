Capturan a dos agentes de la PNC durante allanamientos

Ambos son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos.
El Ministerio Público (MP) informó que dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos en allanamientos realizados en Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.
Los hombres fueron identificados como Pablo M. y Luis I., quienes tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos.
Además, durante los operativos se incautó un teléfono celular y otros indicios importantes para la investigación, según indicaron las autoridades.
Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y acompañamiento de otros agentes de la PNC.
Posteriormente, los capturados fueron trasladados a los juzgados correspondientes para resolver sus situaciones legales.