Los dos hombres que fueron deportados de EE. UU. y terminaron capturados

Uno de los detenidos es acusado de femicidio, mientras que el otro capturado es señalado de violencia contra la mujer.

Dos hombres fueron capturados este martes 10 de marzo luego de haber ingresado al país en un vuelo de deportados procedente de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

Uno de los detenidos es José "N", de 25 años, quien es requerido por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de femicidio, desde el 4 de abril del año pasado

Mientras que, Santiago "N", de 36 años, fue detenido por los delitos de violencia contra la mujer y negación de asistencia económica, por lo que es solicitado por un juzgado de Sololá.

Los capturados fueron puestos a disposición de los jueces competentes. (Foto: PNC)

Las aprehensiones se dieron por medio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en las oficinas de migración de la Fuera Aérea Guatemalteca (FAG), en la zona 13 capitalina.