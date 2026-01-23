Inacif confirma causa de muerte del agente de la PNC hallado en El Progreso

-

Un accidente puede ser el motivo que habría ocasionado la muerte del agente policial.

Merlín Alejandro Portillo García, de 35 años, fue localizado sin vida junto a su vehículo de dos ruedas a un costado de la carretera, en el kilómetro 90 de la ruta RN-20 de Guastatoya, El Progreso.

Portillo García era un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), pero su muerte se registró en uno de los días que se encontraba de descanso y su cuerpo fue descubierto por conductores que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de la muerte fue por hemorragia subaracnoidea, el cual es un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo recubre.

Merlín Alejandro Portillo García se encontraba en uno de sus días de descanso cuando fue hallado sin vida. (Foto: Redes sociales)

De manera preliminar se dio a conocer que habría sido un accidente de tránsito. El Ministerio Público (MP) documentó marcas de un neumático, por lo que se cree que pudo haber sido sacado de la ruta por un vehículo

El agente de la PNC era originario de la aldea Paso, El Jícaro, El Progreso. Su madre afirmó que el arma de fuego hallada en el lugar junto su cuerpo pertenecía a su hijo.