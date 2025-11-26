La pareja que estaría involucrada en el asesinato de una mujer

-

Ambos capturados son señalados por el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado envuelto en sábanas y cuya causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El Ministerio Público (MP) confirmó la aprehensión de Ana M. y Edelman O. tras allanamientos realizados en dos inmuebles ubicados en la zona 1 de la ciudad de Guatemala y en el municipio de Villa Nueva.

Ambos tenían una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por el delito de asesinato.

La mujer detenida fue identificada como Ana M. (Foto: MP)

De acuerdo con el MP, el 9 de mayo del presente año fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, envuelto en sábanas. Las diligencias permitieron establecer que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Derivado a las investigaciones de las autoridades, se obtuvieron indicios que permiten considerar la participación de los ahora capturados en la muerte violenta de la víctima.

El otro capturado fue identificado como Edelman. (Foto: MP)

Incautaciones

Además, se incautaron indicios relevantes que fortalecerán las investigaciones en curso, entre los que destacan un teléfono celular y varias prendas de vestir, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes, indicó el MP.

Estas diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), en seguimiento a muertes violentas de mujeres.