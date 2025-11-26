Mujer muere tras ataque armado y crimen queda grabado (video)

Un impactante ataque armado se registró a plena luz del día en la zona 1 de Escuintla, donde una mujer fue asesinada por arma de fuego.
Un ataque armado se registró en plena luz del día este martes 25 de noviembre en la 5a. avenida de la zona 1, en la cabecera departamental de Escuintla.
La víctima fue identificada como Dinora Isabel Castillo, de 25 años, quien era residente de la colonia La Industria, según se dio a conocer.
Bomberos Voluntarios confirmaron tras su llegada a la escena, que esta persona ya no contaba con signos vitales.
El crimen quedó grabado por una videocámara de vigilancia ubicada en el sector, en la cual se logra observa el hecho delictivo.
En las imágenes se observa el momento exacto en que un hombre saca un arma de fuego y dispara contra la mujer de manera directa y posteriormente huye del lugar.
Mira aquí el video:
Las autoridades correspondientes investigan el hecho para determinar la causa del ataque.