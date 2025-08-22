Capturan a dos hombres acusados de cometer un crimen tras una discusión

La aprehensión se efectuó durante un allanamiento realizado este 22 de agosto.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de dos hombres acusados de ser responsables de un crimen, se trata de Daniel "N", de 19 años, y José "N", de 24.
Las capturas se realizaron durante un allanamiento que se efectuó este viernes. Los dos hombres se encontraban en la aldea Wiscoyol II, Iztapa, Escuintla, al momento de la detención.
La investigación
Las capturas ocurrieron como seguimiento a un hecho armado registrado el pasado 14 de agosto, donde murió un hombre de 22 años, en ese mismo municipio.
Los aprehendidos presuntamente dieron muerte a la víctima tras una discusión. Ambos tienen una orden de detención por el delito de asesinato.
Las autoridades decomisaron una motocicleta, la cual servirá para fortalecer la investigación, indicó la PNC.