Capturan a los presuntos sospechos del crimen de hombre en zona 6 de Mixco

La madre de los sospechosos fue capturada el mismo día del hallazgo del cuerpo de la víctima.

Dos hermanos, integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron detenidos en el municipio de El Quetzal, San Marcos, señalados de participar en el asesinato de un hombre de 78 años en Mixco, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El crimen salió a la luz hace dos días, cuando vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo descuartizado dentro de una vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de ese municipio. El mismo día de la localización, las autoridades capturaron a la madre de los detenidos.

El cuerpo de un hombre de 74 años fue encontrado en la vivienda que arrendaba a una familia que tenía vínculos con la pandilla del Barrio 18. (Foto: PNC)

Las investigaciones apuntan a que los capturados habrían tenido participación directa en el asesinato de Santiago Guzmán Godínez, de 74 años quien le arrendaba el segundo nivel de su vivienda.