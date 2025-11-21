Detonación en tienda deja una víctima con quemaduras en el cuerpo

Una explosión sacudió la noche del jueves una tienda de barrio en Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, luego de que personas desconocidas lanzaran un artefacto explosivo al interior del local.
La noche del jueves 20 de noviembre, un artefacto explosivo fue detonado dentro de una tienda de barrio ubicada en el Sector 4 de Prados de Villa Hermosa, Zona 7 de San Miguel Petapa.
Según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Villa Hermosa, personas desconocidas habrían lanzado el explosivo al interior del establecimiento.
Tras la explosión, una mujer sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo y recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladada de urgencia al Hospital de Villa Nueva.
Sobre el hecho, por el momento, se desconoce si el ataque estaría vinculado a posibles cobros por extorsión.