Capturan a esposos acusados de la muerte de su propio hijo

La pareja es requerida por la justicia guatemalteca por el delito de parricidio.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Bianca "N", de 21 años, luego de ser identificada en un puesto de control en la colonia Monte Verde, en la zona 4 de Mixco.
En el lugar se estableció que esta mujer es requerida por un juzgado de la ciudad de Guatemala por el delito de parricidio desde el pasado 16 de junio.
Mientras era procesada en el juzgado de Mixco para su fichaje, se hizo presente su esposo, Edgar "N", de 30 años, para requerir información de su pareja, pero se estableció que también es requerido por el mismo juzgado, en la misma fecha y por el mismo delito.
De acuerdo con las autoridades, la pareja es presuntamente responsable de la muerte de su hijo de 6 años.