Tránsito lento: vehículo termina volcado en la calzada Atanasio Tzul (video)

El percance vial ha generado congestionamiento en el sector este domingo.
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Un automóvil sufrió un accidente de tránsito la tarde de este domingo 21 de junio en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.
Por causas que se desconocen, el vehículo de color gris terminó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que ha obstaculizado uno de los carriles.
De momento no se han reportado personas heridas o lesionadas en el lugar tras este percance vial.
Las autoridades de tránsito recomendaron conducir con precaución para evitar mayores inconvenientes.