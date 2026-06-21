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Tránsito lento: vehículo termina volcado en la calzada Atanasio Tzul (video)

  • Por Geber Osorio
21 de junio de 2026, 15:16
Ciudad de Guatemala
El automotor quedó volcado sobre el asfalto. (Foto: Captura de video)

El automotor quedó volcado sobre el asfalto. (Foto: Captura de video)

El percance vial ha generado congestionamiento en el sector este domingo.

OTRAS NOTICIAS: Así quedó el vehículo luego del accidente en San Cristóbal

Un automóvil sufrió un accidente de tránsito la tarde de este domingo 21 de junio en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.

Por causas que se desconocen, el vehículo de color gris terminó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que ha obstaculizado uno de los carriles.

De momento no se han reportado personas heridas o lesionadas en el lugar tras este percance vial.

Las autoridades de tránsito recomendaron conducir con precaución para evitar mayores inconvenientes.

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