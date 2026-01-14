Capturan a exvicepresidente de 48 Cantones por bloqueos de 2023

-

Otro integrante de los 48 Cantones fue capturado, acusado de terrorismo por los bloqueos de 2023.

Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones, fue capturado, según confirmaron autoridades.

La captura se debe a una orden girada en su contra desde 2025, cuando se detuvo a Luis Pacheco y Hector Chaclán.

La detención de Puac obedece a una acusación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la cual lo señala de varios delitos por los bloqueos ocurridos en 2023, los cuales fueron denominados por los 48 Cantones "en defensa de la democracia".

La captura se registró en Patzicía, Chimaltenango.

Basilio Puac García, ex vicepresidente de los 48 Cantones, al momento de su captura. (Foto: cortesía)

Se espera que en Chimaltenango le den a conocer los motivos de su detención y posteriormente lo trasladen a la capital para la audiencia de primera declaración.

El caso

El 25 de abril de 2025, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones y actual viceministro de Energía y Minas, y de Héctor Chaclan, extesorero de esa organización social, quedaron ligados a proceso penal por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

En su argumentación, la jueza a cargo de la audiencia, expuso que se puso en riesgo la vida de guatemaltecos con las manifestaciones al impedir el paso de ambulancias, también se afectó la economía porque productos perecederos no pudieron pasar y también se limitó el trabajo del Ministerio Público.

Además, la jueza resolvió falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y sedición. El delito de obstrucción a la justicia, queda subsumido en el de obstrucción a la acción penal.