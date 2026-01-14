¡Ocultas bajo tierra! Reos de Pavón ocultaban cervezas en una caleta

- Celulares, bebidas alcohólicas y otros ilícitos, fueron ubicados durante una requisa en la cárcel Granja de Rehabilitación Pavón. OTRAS NOTICIAS: Encuentran 17 celulares y bebidas alcohólicas en requisa en Pavón Las autoridades del Sistema Penitenciario realizaron una nueva requisa en la Granja Penal de Rehabilitación Pavón y volvieron a ubicar ilícitos, pero esta vez en una caleta que se encontraba oculta bajo tierra. En la primera requisa, realizada el 9 de enero, los agentes localizaron bebidas alcohólica y celulares. Sin embargo, este miércoles 14, en una nueva intervención, encontraron más bebidas. En esta oportunidad, ubicaron una caleta, en la que los privados de libertad escondían varias cajas de cervezas, otras bebidas alcohólicas, celulares, un armas de fuego y otros ilícitos. "Seguiremos imponiendo orden en todos los centros de detención", dijo Jorge López Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario. Esto localizaron en el interior de la caleta. (Foto: Sistema Penitenciario) Así es la caleta Según se observa en un video compartido por el Sistema Penitenciario, la caleta se encuentra bajo tierra y con varios metros de profundidad. En ella, escondían cajas de cerveza, principalmente. Se puede observar que, en la parte inferior, la caleta estaba reforzada con una construcción que mantenía "seguros" los ilícitos. La diligencia continúa en desarrollo.