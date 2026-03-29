Capturan a extraditable acusado de narcotráfico en Antigua Guatemala

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Está vinculado a delitos relacionados con cocaína y fentanillo, más cargos por uso de arma de fuego.

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Juan Carlos Escobar Rodríguez, de 43 años, con doble nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, fue capturado por agentes antinarcóticos en Sacatepéquez, tras una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

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Extraditable número 21 capturado por narcotráfico



En la entrada principal de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, policías de la #SGAIA detuvieron a Juan Carlos Escobar Rodríguez, 43 años, con doble nacionalidad salvadoreña y guatemalteca. pic.twitter.com/Fil9RluOq8 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 29, 2026

Según las autoridades, la orden de captura fue emitida el 4 de marzo por un juzgado guatemalteco, tras una solicitud del gobierno estadounidense.

Además, enfrenta otros señalamientos. "Portar, a sabiendas, un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas y exhibir el arma de fuego", dijo la PNC.

De acuerdo con las investigaciones, es requerido por cargos relacionados con conspiración para la fabricación y distribución de sustancias ilícitas, así como intento de distribución, en casos que involucran cocaína y fentanilo.

Es requerido con fines de extradición por Estados Unidos. (Foto: PNC)

Al momento de la captura, se le incautó un arma de fuego calibre 5.7 con municiones, así como un vehículo tipo picop modelo 2020, en el que se movilizaba al momento de la captura.

La aprehensión se realizó en la entrada principal de San Miguel Dueñas, en un operativo desarrollado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).