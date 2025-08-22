Buscado por EEUU: Capturan a extraditable acusado de asesinato y agresión

El hombre es requerido por una corte en los Ángeles, Estados Unidos.
Este jueves 21 de agosto, en San Jorge, Zacapa, investigadores de la unidad de División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), reportaron la captura de Jorge Trujillo Gonzalo Paiz Pineda, de 62 años.
Paiz Pineda era buscado por las autoridades, acusado de delitos como: asesinato, tentativa de asesinato y agresión con arma de fuego, por los cuales tenía pendiente la orden de detención con fines de extradición.
Los tres cargos fueron autorizados el 8 de agosto del presente año por la corte de justicia de los Ángeles, California, Estados Unidos, explicaron las autoridades.