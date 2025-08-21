Familiares de reos realizan manifestación frente al Sistema Penitenciario

-

Los inconformes han obstaculizado el paso vehicular frente a ese lugar.

En la 17 calle, entre 8a. y 9a. avenidas de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, frente a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), se registra una protesta, por parte de familiares de privados de libertad.

Los manifestantes, denuncian malos tratos que presuntamente han recibido sus familiares, quienes se encuentran encarcelados en las distintas prisiones del país.

Manifestantes solicitan que no se junten a ambas pandillas en la misma cárcel. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

En contra del traslado

"Hacen su cortina de humo para estar robándole al pueblo de Guatemala, que no junten a las 2 pandillas. Fuera ministro de Gobernación", menciona uno de los carteles de los participantes.

Otras de las mantas elaboradas por los familiares de los reos indica: "El traslado de los pandilleros hacia Renovación I es una cortina de humo. Pueblo de Guatemala despierta, piden presupuesto para ejecutar proyectos y van quedando en los bolsillos de ellos".

Otro de los mensajes de los manifestantes en contra del traslado de los pandilleros hacia Renovación 1. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Barrio 18 y Mara Salvatrucha

Estos mensajes en referencia a que el pasado 31 de julio fueron trasladados 10 privados de libertad de alta peligrosidad, hacia el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I. Entre ellos se encontraban líderes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha.