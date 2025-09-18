Versión Impresa
Capturan a extraditable acusado de tener vínculos con el narcotráfico

  • Por Geber Osorio
18 de septiembre de 2025, 17:36
Un total de 26 extraditables se han detenido en el territorio nacional. (Foto ilustrativa: istock)

El hombre es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Este 18 de septiembre se reportó la aprehensión de Kelvin David Berón Ramírez, de 36 años, conocido como "Catracho" o "Crunchi", quien tenía dos órdenes de captura con fines de extradición.

La detención se efectuó en el municipio de Los Amates, del departamento de Izabal, por parte de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Berón Ramírez es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla ilegalmente a los Estados Unidos, indicó la PNC.

De acuerdo con la investigación policial, identificaron una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica, que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.

El detenido es identificado como Kelvin David Berón Ramírez. (Foto: PNC)
La captura

El capturado fue identificado como miembro de la organización, desde el 2013 hasta febrero de 2024, acusado de ser responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala, Honduras y otras partes.

Al momento de su detención, se le incautó una pistola, una carabina, tres cargadores para arma de fuego, 77 municiones, 4 teléfonos celulares y un pickup, con placas P334JWC, en el que se conducía, afirmaron las autoridades.

Entre lo incautado, se encuentran armas de fuego y municiones. (Foto: PNC)
Se suman 26 extraditables detenidos a la fecha, 15 son por delitos de narcotráfico y 11 por otros delitos, informó la PNC.

El extraditable es conocido como “Catracho” o “Crunchi”. (Foto: PNC)
