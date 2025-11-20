La mujer que pretendía recoger dinero de extorsión en Mixco

- Alias "La Flaca" fue sorprendida cuando intentaba recoger un paquete simulando Q1,000 de extorsión, un delito por el cual ya posee antecedentes penales. TE PUEDE INTERESAR: "Cartoon", el quinto pandillero recapturado por fuga de Fraijanes II La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Sara, de 22 años, alias "La Flaca", presunta integrante del Barrio 18, este jueves 20 de noviembre. La aprehensión se llevó a cabo en la colonia La Brigada, en la zona 7 de Mixco, por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC. "La Flaca" fue sorprendida cuando pretendía recoger un paquete que simulaba Q1,000 de extorsión a una persona a quien amenazaban, según indicó la PNC. La detenida fue identificada solo como Sara, alias "La Flaca". (Foto: PNC) Durante el operativo policial también se incautaron dos celulares que servirán para continuar con la investigación, señalaron las autoridades. Además, la detenida tiene un antecedente por el mismo delito el 16 de diciembre del 2024.