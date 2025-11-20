"Cartoon", el quinto pandillero recapturado por fuga de Fraijanes II

-

Este jueves 20 de noviembre, fue recapturado el pandillero Ever Jonathan Sinay Dionicio, también conocido como "Cartoon".

Es líder de la clica "Los Crazy Gangsters" y se le acusa de dirigir asesinatos, extorsiones y otros delitos.

Ever Jonathan Sinay Dionicio fue recapturado en San José Pinula. (Foto: PNC)

Es uno de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, cuya evasión se notificó el 12 de octubre pasado. Y es el quinto en ser recapturado.

Ever Jonathan Sinay Dionicio fue recapturado en San José Pinula. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El operativo

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) con el apoyo de la fuerza Vulcano del FBI llegaron hacia una vivienda en la aldea Las Anonas, en San José Pinula.

En este lugar fue ubicado el pandillero junto a familiares que lo apoyaron a esconderse. Posteriormente, llegó el Ministerio Público.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.