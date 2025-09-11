Versión Impresa
Capturan a guardia de seguridad por dispararle a tres personas en Amatitlán

10 de septiembre de 2025, 20:14
La detención se logró por medio de fiscales del MP y agentes de la PNC. (Foto ilustrativa: istock)

Los heridos tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. 

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 10 de septiembre la detención de un guardia de seguridad que intentaba darse a la fuga.

El ahora capturado hirió a tres personas, tras dispararles con una escopeta. 

Al guardia de seguridad aún no se le ha revelado su identidad. (Foto: MP)
Las víctimas fueron atendidas y posteriormente trasladadas por los Bomberos Voluntarios a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en el municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala.

La Fiscalía Municipal de dicho municipio en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de este hombre, quien aún no ha sido identificado.

Con un arma de fuego provocó las heridas el guardia de seguridad. (Foto: MP)
De momento, se desconoce el motivo que provocó que sucediera este incidente armado.

