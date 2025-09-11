Capturan a guardia de seguridad por dispararle a tres personas en Amatitlán

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 10 de septiembre la detención de un guardia de seguridad que intentaba darse a la fuga.

El ahora capturado hirió a tres personas, tras dispararles con una escopeta.

Al guardia de seguridad aún no se le ha revelado su identidad. (Foto: MP)

Las víctimas fueron atendidas y posteriormente trasladadas por los Bomberos Voluntarios a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en el municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala.

La Fiscalía Municipal de dicho municipio en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de este hombre, quien aún no ha sido identificado.

Con un arma de fuego provocó las heridas el guardia de seguridad. (Foto: MP)