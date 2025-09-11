Capturan a guardia de seguridad por dispararle a tres personas en Amatitlán

Los heridos tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial.
El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 10 de septiembre la detención de un guardia de seguridad que intentaba darse a la fuga.
El ahora capturado hirió a tres personas, tras dispararles con una escopeta.
Las víctimas fueron atendidas y posteriormente trasladadas por los Bomberos Voluntarios a un centro hospitalario.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en el municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala.
La Fiscalía Municipal de dicho municipio en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de este hombre, quien aún no ha sido identificado.
De momento, se desconoce el motivo que provocó que sucediera este incidente armado.