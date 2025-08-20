Tras discusión guardia dispara en las afueras de agencia bancaria

- Tras el hecho armado ocurrido en la zona 5, el agente privado fue capturado por las autoridades. OTRAS NOTICIAS: Hombre muere en ataque armado en el interior de un hotel La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que en la colonia Santa Ana, zona 5 de la ciudad de Guatemala, capturaron a Lorenzo "N", de 51 años, guardia de seguridad privada. El ahora detenido, es el presunto responsable de haber herido a una persona, esto tras una discusión ocurrida la tarde de este 19 de agosto. Altercado Las autoridades indicaron que el detenido habría sostenido una discusión con la víctima y que eso provocó que desenfundara su arma, en el ingreso de una agencia bancaria ubicada en el sector. Guardia de seguridad privada de agencia bancaria fue capturado por herir a una persona. (Foto: PNC) Según manifestó el capturado, la otra persona habría sido Se inició una investigación para establecer los hechos ocurridos en la agencia bancaria a la que pertenece el guardia de seguridad.