Tras discusión guardia dispara en las afueras de agencia bancaria

Tras el hecho armado ocurrido en la zona 5, el agente privado fue capturado por las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que en la colonia Santa Ana, zona 5 de la ciudad de Guatemala, capturaron a Lorenzo "N", de 51 años, guardia de seguridad privada.
El ahora detenido, es el presunto responsable de haber herido a una persona, esto tras una discusión ocurrida la tarde de este 19 de agosto.
Altercado
Las autoridades indicaron que el detenido habría sostenido una discusión con la víctima y que eso provocó que desenfundara su arma, en el ingreso de una agencia bancaria ubicada en el sector.
Según manifestó el capturado, la otra persona habría sido
Se inició una investigación para establecer los hechos ocurridos en la agencia bancaria a la que pertenece el guardia de seguridad.