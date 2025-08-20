Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tras discusión guardia dispara en las afueras de agencia bancaria

  • Por Geber Osorio
19 de agosto de 2025, 19:36
Ciudad de Guatemala
Guardia de seguridad privada es capturado por herir a una persona. (Foto: archivo/Soy502)

Guardia de seguridad privada es capturado por herir a una persona. (Foto: archivo/Soy502)

Tras el hecho armado ocurrido en la zona 5, el agente privado fue capturado por las autoridades. 

OTRAS NOTICIAS: Hombre muere en ataque armado en el interior de un hotel

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que en la colonia Santa Ana, zona 5 de la ciudad de Guatemala, capturaron a Lorenzo "N", de 51 años, guardia de seguridad privada.

El ahora detenido, es el presunto responsable de haber herido a una persona, esto tras una discusión ocurrida la tarde de este 19 de agosto. 

Altercado

Las autoridades indicaron que el detenido habría sostenido una discusión con la víctima y que eso provocó que desenfundara su arma, en el ingreso de una agencia bancaria ubicada en el sector.

Guardia de seguridad privada de agencia bancaria fue capturado por herir a una persona. (Foto: PNC)
Guardia de seguridad privada de agencia bancaria fue capturado por herir a una persona. (Foto: PNC)

Según manifestó el capturado, la otra persona habría sido

Se inició una investigación para establecer los hechos ocurridos en la agencia bancaria a la que pertenece el guardia de seguridad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar