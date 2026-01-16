Capturan a guardia del Sistema Penitenciario que pretendía entregar un arma a reos

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este viernes 16 de enero a un guardia del Sistema Penitenciario (SP), en la 18 calle y 2a. avenida de la zona 3, en la ciudad de Guatemala.

El detenido fue identificado como Ceslo "N", de 33 años, quien fue descubierto cuando recibía de manos de una mujer un revólver ilegal que presuntamente debía entregar a líderes de la terrorista Mara Salvatrucha (MS-13).

El guardia del Sistema Penitenciario capturado fue identificado como Ceslo "N". (Foto: PNC)

La entrega pretendía ser destinada para los recluidos en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal "Pavón", según señalaron las autoridades.

Al guardia de presidios, se le decomisó el revólver con marca no visible y 30 municiones, indicó la PNC.

Además, dos paquetes de municiones envueltas con cinta adhesiva y una tolva para arma semiautomática, agregaron las autoridades.

Un revólver ilegal con municiones le fue incautado al guardia del SP. (Foto: PNC)