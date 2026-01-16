Arrestan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga de reo en un hospital

Un privado de libertad logró evadir la custodia de un guardia del Sistema Penitenciario. Las autoridades arrestaron al oficial.
EN CONTEXTO: ¡Nueva fuga de reo! Estaba internado en un hospital de Izabal
Tras confirmarse la fuga del privado de libertad, Ruperto Ortiz Gómez, quien se encontraba internado en el Hospital Nacional de Puerto Barrios en Izabal, el Sistema Penitenciario (SP) informó que el agente encargado de su custodia, fue consignado.
Se trata de Edwin Cap Cuc, tenía la responsabilidad de custodiar al reo.
Además, el SP informó que activó los protocolos con la Policía Nacional Civil para buscar y recapturar al reo. Ortíz Gómez estaba preso por el delito de hurto agravado.
"Si tienen información del paradero de esta persona se comuniquen a las líneas telefónicas 1533 del Sistema Penitenciario o 110 de la PNC", dijo el SP.
Fuga masiva de reos
La evasión de este privado de libertad, se da a los pocos meses que inició una crisis en el SP por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.
De estos, seis han sido recapturados, mientras uno más fue localizado sin vida. En tanto, siete siguen prófugos.
Por esta fuga, hubo cambio en la cúpula del Ministerio de Gobernación, exfuncionarios que están prófugos, entre estos Francisco Jiménez, Claudia Palencia y Ludin Godínez.
Además, Estados Unidos envió a la Fuerza de Tarea Vulcano del FBI para ubicar a los pandilleros, considerados peligrosos, y capturarlos.