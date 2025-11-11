La ciudadana palestina arrestada en Guatemala por un robo en la zona 12

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en la zona 12 capitalina a una pareja señalada de robo, integrada por un guatemalteco con antecedentes por hurto y una ciudadana palestina.
OTRAS NOTICIAS: ¡Crimen en la zona 1! Un joven de 20 años muere tras ataque armado
En la 25 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 12 capitalina, una pareja integrada por un guatemalteco y una palestina fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), por ser señalados de robo este lunes 10 de noviembre.
El guatemalteco Héctor Manuel Andrés Morales, de 26 años, y la ciudadana de Palestina, Yemmi Eunice Hernández Martínez, de 38, fueron perseguidos y capturados por agentes de la comisaría 14 de la PNC, esto luego de prestarle el auxilio a una mujer que fue víctima de un asalto.
La afectada narra que salió de una agencia telefónica cuando fue interceptada por la pareja. Explicó que la mujer empezó a insultarla y gritarle que le entregara el celular y sus pertenencias, mientras el cómplice la amenazaba.
Al momento de ser interceptados y detenidos, la afectada los identificó y recuperó sus pertenencias e indicó que acompañaría a los agentes a interponer la denuncia por el robo y las amenazas de muerte que sufrió.
Los agentes al revisar en el sistema de solvencias a Héctor Andrés, le aparece un antecedente por robo.
Dan recomendaciones
Edwin Monroy, vocero de la PNC, agregó que "sabemos que la comunicación es muy importante, pero es más valiosa la vida; pedimos a las personas que en la medida de lo posible, no usen su celular en la vía pública".
Asimismo, Monroy recomienda a la población que, dentro de los vehículos, en la noche le bajen el brillo a sus celulares, ya que aunque esté polarizado, la luz de los dispositivos es muy fuerte y puede observarse desde afuera.