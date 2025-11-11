La ciudadana palestina arrestada en Guatemala por un robo en la zona 12

-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en la zona 12 capitalina a una pareja señalada de robo, integrada por un guatemalteco con antecedentes por hurto y una ciudadana palestina.

En la 25 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 12 capitalina, una pareja integrada por un guatemalteco y una palestina fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), por ser señalados de robo este lunes 10 de noviembre.

El guatemalteco Héctor Manuel Andrés Morales, de 26 años, y la ciudadana de Palestina, Yemmi Eunice Hernández Martínez, de 38, fueron perseguidos y capturados por agentes de la comisaría 14 de la PNC, esto luego de prestarle el auxilio a una mujer que fue víctima de un asalto.

La afectada narra que salió de una agencia telefónica cuando fue interceptada por la pareja. Explicó que la mujer empezó a insultarla y gritarle que le entregara el celular y sus pertenencias, mientras el cómplice la amenazaba.

Los capturados fueron identificados como Héctor Manuel Andrés Morales y Yemmi Eunice Hernández, quien es de Palestina. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Al momento de ser interceptados y detenidos, la afectada los identificó y recuperó sus pertenencias e indicó que acompañaría a los agentes a interponer la denuncia por el robo y las amenazas de muerte que sufrió.

Los agentes al revisar en el sistema de solvencias a Héctor Andrés, le aparece un antecedente por robo.

Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Dan recomendaciones

Edwin Monroy, vocero de la PNC, agregó que "sabemos que la comunicación es muy importante, pero es más valiosa la vida; pedimos a las personas que en la medida de lo posible, no usen su celular en la vía pública".

Asimismo, Monroy recomienda a la población que, dentro de los vehículos, en la noche le bajen el brillo a sus celulares, ya que aunque esté polarizado, la luz de los dispositivos es muy fuerte y puede observarse desde afuera.