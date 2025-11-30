Capturan a hermana de reclusa cuando iba de visita al Preventivo

Ambas hermanas permanecerán en prisión por el mismo delito.
La tarde de este domingo 30 de noviembre, Yusseth "N" de 30 años fue capturada en la entrada del preventivo de la zona 18.
La detenida tenía la intención de visitar a su hermana que se encuentra recluida en la cárcel Santa Teresa por delito de extorsión, indicó la PNC.
Sin embargo, fue capturada en la entrada del preventivo de la zona 18, por agentes de la Policía Nacional Civil.
Según el registro policial a Yusseth le aparece en el sistema una orden de captura por el delito de extorsión en grado de tentativa desde el 16 de mayo del 2016.
Además, le aparece un antecedente por el mismo delito en 2015.
Ahora, la detenida deberá enfrentar a la justicia para resolver su situación.