Guatemalteco va a prisión en Belice por no devolver una bicicleta

-

El conflicto surgió entre dos guatemaltecos que residen en Belice por temas de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos alerta sobre engaños y estafas para viajar a ese país

Un guatemalteco, identificado como Víctor García, de 23 años, que se trabajaba en la construcción, fue enviado a prisión luego de que se le imputara un cargo por robo en Belice.

El capturado habría tomado la bicicleta de un compañero de trabajo y no la devolvió.

Según la información preliminar, García pidió prestada una bicicleta y 5 dólares para comprar comida a otro hombre, también de origen guatemalteco. Sin embargo, García nunca los devolvió.

La disputa surgió cuando el connacional pidió 5 dólares y una bicicleta prestados. (Foto ilustrativa: istock)

El conflicto se generó en la obra en construcción cuando el dueño de la bicicleta se encontró con García en el lugar donde ambos trabajaban.

El 24 de noviembre el sospechoso fue visto nuevamente por el área, así que los empleados de la construcción lo confrontaron, lo detuvieron y llamaron a la policía.

Los dos guatemaltecos fueron escoltados por los oficiales a la estación de policía, en donde García fue acusado formalmente de robo.

Un magistrado lo imputó de cargos el miércoles 26 de noviembre y se le acusó de apropiarse deshonestamente de una bicicleta negra valorada en 100 dólares beliceños.

El guatemalteco enfrentará a las autoridades en Belice luego de haber sido encontrado culpable. (Foto: Breaking Belize News)

Ante las acusaciones, el García se declaró inocente, pero le fue negada la libertad bajo fianza, pues el acusado no pudo proporcionar un domicilio fijo. Además, no se presentó con un representante legal a la audiencia.

García fue enviado a la Prisión Central de Belice, donde guardará prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2026.

*Con información de Breaking Belize News