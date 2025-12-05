Capturan a hermanos que se robaron un vehículo en Mixco

-

Ambos contaban con antecedentes penales por conducir un vehículo y encontrar un teléfono robado durante un allanamiento.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Capturaron a una pareja de hermanos, señalados por ser presuntos roba carros.

La captura se realizó luego de que una denuncia alertó a policías de la comisaría 16, por el robo de un vehículo tipo camioneta, en la colonia Monserrat 1 en la zona 4 de Mixco.

Ambos hermanos habían sido señalados de cometer delitos. (Foto: PNC)

Los agentes iniciaron un operativo estratégico y lograron la aprehensión de los hermanos en la 5ª avenida y 1ª calle, colonia Monte Verde, zona 4 de Mixco, donde fueron identificados como Esteban Escobar de 22 años, y Maryori Escobar, de 21 años.

La Policía Nacional Civil al accionar, recupera el vehículo y se les incauta una pistola marca Sig Sauer, calibre 9 mm, sin municiones, además de decomisar dos teléfonos celulares.

Los hermanos utilizaron el arma de fuego para amenazar al piloto del vehículo para poder robarlo. (Foto: PNC)

Con anterioridad se había arrestado a Esteban Escobar por robo de vehículo y celular en el año 2023, se le capturó conduciendo un vehículo con reporte de robo, mientras que Maryori Escobar, fue detenida este año en un allanamiento donde se localizó un celular robado en su vivienda.

Las investigaciones siguen en proceso para esclarecer los hechos.