Hombre muere en accidente de tránsito en la avenida Bolívar

Un percance vial se registró este jueves, donde una persona de la tercera edad falleció.
OTRAS NOTICIAS: Carretera a El Salvador: Así se encuentra el tránsito este jueves
Un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves 4 de diciembre en la avenida Bolívar y 30 calle A, de la zona 8 capitalina.
En el lugar, un hombre de la tercera edad falleció tras ser atropellado por un vehículo de dos ruedas.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La causa de la muerte habría sido politraumatismo, debido al fuerte impacto.
De momento no se ha confirmado la identidad de esta persona que fue hallada en la cinta asfáltica.
El conductor que atropelló a la víctima, se encuentra presente en el lugar a la espera de los procedimientos correspondientes derivados del accidente mortal.