Capturan a hombre de 80 años por agredir a su pareja

La captura se realizó luego de que la PNC recibiera la denuncia contra el agresor.
TE PUEDE INTERESAR: Bomberos rescatan a dos gatos tras un incendio en la zona 4
Gregorio "N", de 80 años, fue detenido en la aldea Los Mixcos, Palencia, señalado de atacar con un machete a su conviviente de 64 años.
La mujer resultó con una herida en un dedo de la mano izquierda y una laceración en la muñeca.
En el operativo se incautó un machete y un revólver que, según los denunciantes, el detenido mantenía de forma ilegal.
La captura fue realizada por agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de recibirse una denuncia en contra del señalado.
El hombre fue trasladado hacia los tribunales para enfrentar a la justicia por este incidente.