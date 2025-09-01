Versión Impresa
Capturan a hombre de 80 años por agredir a su pareja

  • Por Susana Manai
01 de septiembre de 2025, 07:54
En el operativo se incautó un revólver que el detenido portaba de forma ilegal. (Foto ilustrativa: istock)

La captura se realizó luego de que la PNC recibiera la denuncia contra el agresor. 

Gregorio "N", de 80 años, fue detenido en la aldea Los Mixcos, Palencia, señalado de atacar con un machete a su conviviente de 64 años. 

Gregorio de 80 años fue capturado por agredir a su conviviente de 64. (Foto: PNC)
La mujer resultó con una herida en un dedo de la mano izquierda y una laceración en la muñeca.

En el operativo se incautó un machete y un revólver que, según los denunciantes, el detenido mantenía de forma ilegal. 

(Foto: PNC)
La captura fue realizada por agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de recibirse una denuncia en contra del señalado.

El hombre fue trasladado hacia los tribunales para enfrentar a la justicia por este incidente. 

