Corte de EE. UU. bloquea repatriación de cientos de niños guatemaltecos

De momento, los niños permanecen en albergues de refugiados en Estados Unidos.

Una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ordenó suspender por 14 días la deportación de más de 600 menores guatemaltecos que se encuentran bajo custodia de las autoridades migratorias.

La medida incluye el traslado, repatriación, reubicación y transporte de los adolescentes.

La decisión responde a una demanda presentada por el National Immigration Law Center (NILC), que representa a los menores en un proceso colectivo contra la Secretaría de Seguridad Nacional.

(Foto: Reuters)

El recurso sostiene que los niños serían devueltos a Guatemala en virtud de un acuerdo bilateral, sin acceso a la protección que otorga la legislación federal.

Según el NILC, la mayoría de los menores son de comunidades indígenas y muchos no dominan inglés ni español, lo que los coloca en desventaja al enfrentar trámites migratorios.

Además, advirtió que, de ser deportados, correrían riesgos al regresar a un país donde temen persecución.

Los niños permanecen en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, agencia encargada de su custodia en Estados Unidos.

(Foto: Reuters)

La organización demandante subrayó que la ley federal exige garantizarles asistencia legal y prohíbe someterlos a procesos de deportación acelerada, salvo en casos excepcionales que no aplican a esta población.

El fallo se suma a otra resolución emitida días antes por un juez federal, quien detuvo la aplicación de deportaciones inmediatas a migrantes indocumentados detenidos recientemente en la frontera con México.

En esa ocasión, la corte recordó que la Constitución establece el derecho de toda persona a ser escuchada antes de una expulsión.