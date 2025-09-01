Bomberos rescatan a dos gatos tras un incendio en la zona 4

-

Los elementos de rescate brindaron asistencia a las mascotas que se vieron afectadas por el humo.

TE PUEDE INTERESAR: En iglesia: Dejan nota junto a un recién nacido fallecido

Los Bomberos Municipales atendieron un incendio registrado en la ruta 1, vía 3 de la zona 4 capitalina la noche del domingo 31 de agosto.

(Foto: Bomberos Municipales)

El inmueble afectado funcionaba como bodega y almacenaba productos plásticos, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Con mangueras de alta presión, los socorristas lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas.

Rescate de mascotas

Durante el incendio ocurrido en la zona 4, los Bomberos Municipales lograron rescatar a "Pachita" y "Gaty", dos gatos de un año de edad que permanecían atrapados en el inmueble afectado.

Los felinos intentaron refugiarse para resguardarse de las llamas, pero fueron localizados por los socorristas en medio del humo.

Los felinos presentaban signos de intoxicación y dificultad respiratoria a causa de la inhalación de humo, por lo que recibieron atención inmediata para estabilizar sus signos vitales.

#IncendioEstructural ruta 1 Via 3 zona 4 ciudad

Exitoso rescate de mascotas en el incendio reportado en la zona 4.

El oficial Rafael Zúñiga de @bomberosmuni brinda información referente a esta labor pic.twitter.com/UjWvdEbFLG — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 1, 2025

Posteriormente fueron entregados a su propietario, quien agradeció la labor de los bomberos.

LEE TAMBIÉN: IGSS de Escuintla informa sobre medidas por amenazas de posibles atentados