Capturan a hombre tras amenazar a jugadores rivales con arma de fuego en zona 18

Capturado en flagrancia portando arma de fuego ilegal



La denuncia ciudadana fue básica para que policías de la comisaría 12 acudieran a la 13ª calle y 24 avenida, colonia Alameda IV, zona 18, donde un individuo se encontraba con una pistola. pic.twitter.com/OUzNWTqZ3C