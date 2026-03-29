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Capturan a hombre tras amenazar a jugadores rivales con arma de fuego en zona 18

  • Por Susana Manai
29 de marzo de 2026, 14:44
El capturado presenta antecedentes por alteración al orden público. (Foto ilustrativa: Shutterstock.)

El capturado presenta antecedentes por alteración al orden público. (Foto ilustrativa: Shutterstock.)

El detenido presenta antecedes por disturbios y presuntamente amenazaba a jugadores con un arma de fuego. 

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Una denuncia ciudadana de vecinos de la colonia Alameda IV, zona 18, reportó a un hombre que se encontraba armado mientras se desarrollaba un partido de fútbol. 

El hombre fue capturado por portación ilegal de arma de fuego. (Foto: PNC)
El hombre fue capturado por portación ilegal de arma de fuego. (Foto: PNC)

El incidente ocurrió en la 13 calle y 24 avenida, donde él presuntamente utilizaba un arma de fuego para intimidar a jugadores del equipo contrario.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron ubicar al individuo, quien fue detenido en el lugar por portación ilegal del arma.

Según el reporte el hombre amenazaba con el arma a los jugadores del equipo de fútbol contrario. (Foto: PNC)
Según el reporte el hombre amenazaba con el arma a los jugadores del equipo de fútbol contrario. (Foto: PNC)

Según registros de la PNC, el capturado cuenta con antecedentes por alteración al orden público y posesión para el consumo en los años 2021 y 2023. 

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