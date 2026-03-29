Capturan a hombre tras amenazar a jugadores rivales con arma de fuego en zona 18

El detenido presenta antecedes por disturbios y presuntamente amenazaba a jugadores con un arma de fuego.
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Una denuncia ciudadana de vecinos de la colonia Alameda IV, zona 18, reportó a un hombre que se encontraba armado mientras se desarrollaba un partido de fútbol.
El incidente ocurrió en la 13 calle y 24 avenida, donde él presuntamente utilizaba un arma de fuego para intimidar a jugadores del equipo contrario.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron ubicar al individuo, quien fue detenido en el lugar por portación ilegal del arma.
Según registros de la PNC, el capturado cuenta con antecedentes por alteración al orden público y posesión para el consumo en los años 2021 y 2023.