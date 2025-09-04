Capturan a hombre con armas de alto calibre en zona 5

El capturado intentó abandonar la camioneta al notar la presencia policial.
Luis "N", de 24 años, fue detenido la tarde del miércoles 3 de septiembre en la 12 avenida y 27 calle, zona 5 de la capital.
Según el reporte de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), el hombre intentó abandonar una camioneta en el parqueo de una gasolinera al notar la presencia de los agentes.
Al inspeccionar el vehículo, los investigadores localizaron dos carabinas calibre .223 con números de serie esmerilados, cuatro tolvas para fusil, dos tolvas para pistola y 25 municiones de diferentes calibres. También se decomisó un esmerilador, presuntamente usado para eliminar los registros de las armas.
Las autoridades incautaron la camioneta y un celular que será analizado para determinar posibles vínculos con estructuras criminales.
El detenido fue trasladado al juzgado de turno para iniciar el proceso judicial, mientras continúan las investigaciones.