Dos hermanos mueren en un ataque armado en zona 16

Ambos recibieron la mayoría de heridas en el rostro. Los hermanos Galicia fueron atacados la mañana de este miércoles 3 de septiembre mientras transitaban frente al ingreso de un área residencial en zona 16. Los hermanos fueron identificados por familiares como Juan Carlos Galicia Gutiérrez, de 18 años, y Armando Galicia Gutiérrez, de 22. Ambos cuerpos quedaron separados a unos metros de distancia. (Foto: Bomberos Mucipales) Ambos recibieron múltiples impactos de arma de fuego en rostro y cráneo, confirmaron los Bomberos Municipales quienes constataron su fallecimiento por causa de estas heridas en áreas comprometidas. Familiares que identificaron a las víctimas fueron atendidos por crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Municipales) Según el informe preliminar, los agresores eran sujetos desconocidos que dispararon en repetidas ocasiones contra los jóvenes mientras caminaban por la vía pública. Según testigos ambos hermanos transitaban frente al área residencial cuando fueron atacados por sujetos desconocidos. (Foto: Bomberos Municipales) Familiares que llegaron a la escena sufrieron crisis nerviosa y recibieron atención prehospitalaria por parte de los bomberos. El área permanece acordonada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.