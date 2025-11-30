Capturan a hombre por asesinar a presunto abusador de su hermana

-

El sospechoso declaró que actuó en defensa de su de once años, pues el fallecido intentó agredir sexualmente de la menor.

José Daniel Chacón Catalán, de 20 años, fue detenido en la aldea Sansur, Palencia, por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre con un arma blanca.

La captura se realizó después de que el sospechoso intentara huir al percatarse de la presencia de las autoridades.

Según la versión del sospechoso capturado, el fallecido intentó agredir sexualmente a una menor de edad. (Foto: PNC)

¿Qué pasó?

La víctima fue identificada como Luis Alfredo Morales Canté de 18 años, quien laboraba como conductor de servicios de taxi.

Según el informe policial, José Daniel abordó un viaje donde tuvo una discusión con Luis Alfredo. Altercado que terminó con la muerte del conductor al ser herido de gravedad con un cuchillo.

(Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Tras el hecho las autoridades fueron alertadas y logran interceptar a José Daniel quien pretendía huir aún con el arma homicida que intentó lanzarla a los matorrales, según indicó la PNC.

Al momento de ser capturado José Daniel declaró haber cometido el asesinato porque la víctima fallecida presuntamente intentó abusar sexualmente de su hermana de once años; versión que hasta el momento continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Las autoridades descartaron de que el crimen esté relacionado con un conflicto entre pandillas. (Foto: PNC)

Las autoridades informaron que tanto el hombre capturado como el fallecido no contaban con antecedentes penales.

De momento, la PNC informó que descartan que el crimen esté vinculado a un tema de conflicto entre pandillas.