Capturan a hombre que pretendía ingresar un celular dentro de su cuerpo a cárcel

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a un hombre, quien intentó ingresar un celular oculto dentro de su cuerpo a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se capturó a Luis Enrique Villanueva Norales, de 25 años, alias "La Colocha", este domingo 9 de noviembre.
Esta persona pretendía ingresar a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, con un celular en el interior de su cuerpo.
Al momento de pasar por la revisión en el área del escáner del centro carcelario, fue descubierto por las autoridades, quienes lo detuvieron con apoyo de guardias del Sistema Penitenciario (SP).
Villanueva Norales iba a visitar a un reo que guarda prisión por el delito de portación ilegal de arma de fuego y por homicidio, según indicó la PNC.